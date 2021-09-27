В Минсельхозе договорились с производителями о ценах на мясо птицы

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания о ситуации в отрасли птицеводства заявил, что Минсельхоз достиг договорённости с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца 2021 года.

"В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учётом сезонности производства данной продукции", — цитирует его слова пресс-служба министерства.

Патрушев добавил, что ряд факторов в 2021 году привёл к снижению объёмов производства. В первую очередь это проблемы с импортом инкубационного яйца в начале года и неблагоприятная эпизоотическая обстановка в ряде субъектов. В марте ведомством был выработан комплекс мер, которые позволили оказать бизнесу поддержку. Сейчас кабмин обсуждает новые меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен.