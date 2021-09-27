Талибам запретили делать весёлые селфи и стильно одеваться

Боевикам радикального движения "Талибан"* запретили делать весёлые селфи на отдыхе и посещать туристические достопримечательности в Афганистане, так как это вредит статусу организации. Об этом сообщает местное издание Аl Аrabiya.

🚨 | WATCH: Footage has emerged of the Taliban in the Bamyan Province enjoying the sun



pic.twitter.com/AEEU360J1v — News For All (@NewsForAllUK) September 21, 2021

"Придерживайтесь поставленных вам задач. Вы наносите ущерб нашему статусу, созданному кровью наших мучеников", — отругал боевиков министр обороны Мавлави Мохаммад Якуб, увидев их весёлое времяпрепровождение в национальном парке.

Он добавил, что делать селфи с представителями движения, а затем распространять их в социальных сетях не стоит, так как это выдаёт информацию о местоположении членов группы. Кроме того, Якуб приказал талибам привести в порядок бороды, волосы и одежду, так как в последнее время некоторые члены движения стали появляться на улице с волосами до плеч и в стильной одежде.

"Это поведение полевых командиров и гангстеров марионеточного режима", — сказал Якуб, подразумевая свергнутое правительство страны.

Министра обороны Афганистана возмутили в первую очередь появившиеся в Интернете видео и фото очередных жизнерадостных будней талибов. Они посетили национальный парк "Банди-Амир" в центральной части страны, где с оружием и рациями в руках решили прокатиться на катамаранах в виде лебедей.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.