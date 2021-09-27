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В Крыму задержали подростка, угрожавшего расстрелом в школе в Вологде

Школьник утверждает, что он не планировал нападение на образовательное учреждение, а информацию публиковал из мести знакомой.

27 сентября, 17:14

В Крыму задержали подростка, который 20 сентября 2021 года в своём канале в мессенджере опубликовал информацию о якобы планируемом расстреле в одной из школ областного центра Вологодской области. Об этом сообщает региональное управление СК.

"Следователями СУ СК России фигурант уголовного дела был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 15-летний школьник в посте упоминал выбор одной из гимназий и предполагаемую дату преступления. В ходе допроса юноша пояснил, что нападение он не планировал, средств для этого не имеет. Подросток рассказал, что хотел отомстить своей знакомой, которая переписывалась в Сети с жителем Вологды. Канал он удалил после того, как узнал, что его разыскивают правоохранительные органы.

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Ранее Лайф сообщал о том, что оперативники нагрянули с обыском к 14-летнему тиктокеру, угрожавшему расстрелом школы в Зеленограде. Сотрудники правоохранительных органов изъяли гаджеты школьника и отправили их на проверку.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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