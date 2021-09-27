В Крыму задержали подростка, угрожавшего расстрелом в школе в Вологде

В Крыму задержали подростка, который 20 сентября 2021 года в своём канале в мессенджере опубликовал информацию о якобы планируемом расстреле в одной из школ областного центра Вологодской области. Об этом сообщает региональное управление СК.

"Следователями СУ СК России фигурант уголовного дела был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 15-летний школьник в посте упоминал выбор одной из гимназий и предполагаемую дату преступления. В ходе допроса юноша пояснил, что нападение он не планировал, средств для этого не имеет. Подросток рассказал, что хотел отомстить своей знакомой, которая переписывалась в Сети с жителем Вологды. Канал он удалил после того, как узнал, что его разыскивают правоохранительные органы.