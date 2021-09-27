Как отметила в беседе с Лайфом астролог Татьяна Лукашевич, все уже привыкли, что ретроградный Меркурий периодически возвращается в нашу жизнь — это явление происходит три раза в год и длится три недели. Эксперт напомнила, что это самое подходящее время, чтобы завершить ранее начатые дела, что-то пересмотреть, что-то проанализировать, переделать и, возможно, даже отдохнуть.

"Когда Меркурий движется вспять, все процессы, за которые он отвечает, также замедляются — а это коммуникации, поездки, обучение, переговоры, подписание каких-то контрактов или бумаг. Часто бывают опоздания, путаница в документах, он склоняет людей к рассеянности, невнимательности. Чувствуется недостаток энергии для начала новых дел", — уточнила Лукашевич.

Однако, по словам астролога, это не означает, что жизнь останавливается: напротив, появляется возможность что-то пересмотреть, переделать. Специалист рекомендует посетить знакомые места, но всегда оставаться начеку, "чтобы не перепутать билеты и не забыть паспорт". Благоприятно навестить близких, с которыми вы давно не виделись.

Обычно в этот период о себе напоминают старые знакомые и находятся потерянные вещи, а также хорошо восстанавливать отношения, если вы с кем-то были в ссоре, отметила астролог. Благоприятно делать ремонт, особенно автомобильный, ведь Меркурий отвечает за все передвижения. Как отметила Лукашевич, всё, что идёт с приставкой "пере", будет удаваться.

По словам астролога, в этом году самый суровый период ретроградности продлится с 28 сентября по 5 октября, поэтому предстоящая неделя может быть "очень жёсткой".