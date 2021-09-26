Три знака зодиака, которые не смогут жениться до 30, даже если очень захотят
Тех, кто не торопится создавать семью, эта информация может даже обрадовать. Всем остальным придётся смириться со своей участью и дождаться момента, когда звёзды будут более благосклонны к их браку.
Фото © Flickr / GabboT
Черты характера, свойственные представителям некоторых знаков зодиака, могут повлиять на то, когда они заведут семью. Мнение астрологов на этот счёт приводит 5-tv.ru.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Джонни Депп (родился 9 июня) впервые женился лишь в 52 года, когда его избранницей стала партнёрша по съёмкам Эмбер Хёрд. Фото © Flickr / GabboT
Близнецы легко вступают в контакт с противоположным полом, ведь любое общение с людьми доставляет им ни с чем не сравнимое удовольствие. Но это одновременно и достоинство, и недостаток, потому что желание завести сразу много знакомств несовместимо с длительными крепкими отношениями. Впрочем, с возрастом это проходит.
Лев (23 июля – 22 августа)
Бен Аффлек (родился 15 августа) женился на актрисе Дженнифер Гарнер, когда ему было 33 года. Фото © Flickr / jdeeringdavis
Львы рассматривают партнёров с потребительской точки зрения. Семейные узы — точно не их удел. Любые романтические отношения для представителей этого знака априори несерьёзны, поэтому в брак они вступают достаточно поздно. Причём делают это не потому, что созрели, а просто чтобы выглядеть посолиднее.
Стрелец (22 ноября – 20 декабря)
Брэд Питт (родился 18 декабря) связал себя узами брака с коллегой по цеху Дженнифер Энистон в 37-летнем возрасте. Кадр из сериала "Друзья" © Pinterest
Высшей ценностью для Стрельцов является свобода. Им интереснее проводить время в шумной компании с друзьями, чем возле домашнего очага. Спокойствие и уют противоречат их природе, поэтому семью они создают очень поздно. Даже вступив в брак, рождённые под этим знаком с трудом избавляются от своих привычек и порой удивляют домочадцев несвойственной взрослым людям инфантильностью.
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