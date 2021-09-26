Три знака зодиака, которые не смогут жениться до 30, даже если очень захотят

Тех, кто не торопится создавать семью, эта информация может даже обрадовать. Всем остальным придётся смириться со своей участью и дождаться момента, когда звёзды будут более благосклонны к их браку.