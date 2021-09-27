Путин поручил продумать вопрос регулирования детского контента в Интернете

Кабмин и Госсовет рассмотрят вопрос о государственном регулировании оборота информационной продукции для детей в Интернете. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина было опубликовано на сайте Кремля.

" [Рассмотреть вопрос] об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — говорится в утверждённом перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ.

Ранее Путин подписал поручение о запуске телешоу "Учитель года". Ещё в марте 2021-го российский лидер призывал продумать формат всероссийского конкурса педагогов, чтобы он стал более зрелищным и популярным, как в своё время шоу "Форт Боярд".