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Путин поручил продумать вопрос регулирования детского контента в Интернете

Такое решение было утверждено по итогам заседания президиума Госсовета РФ, которое прошло 25 августа.

27 сентября, 17:09
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66443" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Кабмин и Госсовет рассмотрят вопрос о государственном регулировании оборота информационной продукции для детей в Интернете. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина было опубликовано на сайте Кремля.

"[Рассмотреть вопрос] об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — говорится в утверждённом перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ.

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Ранее Путин подписал поручение о запуске телешоу "Учитель года". Ещё в марте 2021-го российский лидер призывал продумать формат всероссийского конкурса педагогов, чтобы он стал более зрелищным и популярным, как в своё время шоу "Форт Боярд".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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