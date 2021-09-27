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Путин поручил проработать совершенствование системы оплаты труда педагогов

Ответственные лица должны будут предоставить соответствующие доклады главе государства не позже декабря текущего года.

27 сентября, 17:05
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин поручил проработать совершенствование системы оплаты труда учителей. Причём сделать это он потребовал с учётом введения национальной системы учительского роста, говорится в списке поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в конце августа.

"Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учётом введения национальной системы учительского роста", — говорится в публикации на сайте Кремля.

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Ответственными за это поручение президент назначил главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, а также руководителей регионов страны. Доклад о проделанной работе им необходимо предоставить не позже декабря текущего года.

Кроме того, как следует из перечня на сайте Кремля, Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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