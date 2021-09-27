Решетова утёрла нос Кардашьян, показав горячее фото в обтягивающей юбке

Российская модель Анастасия Решетова не на шутку взбудоражила подписчиков. Как сообщают "Дни.ру", экс-избранница рэпера Тимати разместила в "Инстаграме" горячее фото, которое контрастно не только сочными красками, но и непропорциональностью фигуре Решетовой её пятой точки.

На фото, которое собрало больше 180 тысяч лайков, селебрити позирует в белом платье на фоне лестницы и, выгнув спину, смотрит в камеру. Модель подобрала позу так, чтобы обтягивающая фигуру юбка подчеркнула неожиданный размер её попы.

Фолловеры не замедлили с комментариями такого открытия. Многие неприкрыто выражали своё бурное удивление переменам в фигуре красавицы. Подписчики пришли к выводам, что Анастасия вставила в ягодицы импланты, и отнеслись к этому не с радостью. Другие написали, что модель надела специальное бельё с накладками, которое подчёркивает заднюю часть. Третьи всё же оценили преображение своей любимицы и отметили, что "Кардашьян курит бамбук".

Анастасия Решетова в свою очередь по-королевски сохранила таинственное молчание и тайну о большом секрете оставила при себе.