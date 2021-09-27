Появилось фото, как выглядит Бузова в чужом Instagram, и от ухоженной красавицы там нет и следа

У Ольги Бузовой в "Инстаграме" 23 миллиона подписчиков, перед которыми она хочет блистать. Поэтому на кадрах в своём аккаунте внешность певицы идеальна. Однако в Сети появился кадр, показывающий, как звезда выглядит в чужом инстаграме, и её лицо оказалось не столь безупречно.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Если на своём фото Ольга предстала с высветленной кожей без единого изъяна, очень пухлыми губами и миндалевидными глазами, то на чужом узнать её было непросто. Кожа артистки выглядела тёмной и неровной, на лице и шее стали заметны морщинки, а глаза и нос казались немного другой формы.

Фото © Instagram / buzova86

Судя по всему, в таком образе — в чёрном платье с декольте и с высоким пучком — Ольга снялась в шоу "Дуэты" на канале "Россия-1". О своём участии она эмоционально рассказала в одном из постов.

Фото © Instagram / buzova86