Появилось фото, как выглядит Бузова в чужом Instagram, и от ухоженной красавицы там нет и следа
Внешность бывшей ведущей "Дома-2" претерпела существенные изменения.
Фото © VK / Ольга Бузова
У Ольги Бузовой в "Инстаграме" 23 миллиона подписчиков, перед которыми она хочет блистать. Поэтому на кадрах в своём аккаунте внешность певицы идеальна. Однако в Сети появился кадр, показывающий, как звезда выглядит в чужом инстаграме, и её лицо оказалось не столь безупречно.
Фото © Telegram / "Немалахов"
Если на своём фото Ольга предстала с высветленной кожей без единого изъяна, очень пухлыми губами и миндалевидными глазами, то на чужом узнать её было непросто. Кожа артистки выглядела тёмной и неровной, на лице и шее стали заметны морщинки, а глаза и нос казались немного другой формы.
Судя по всему, в таком образе — в чёрном платье с декольте и с высоким пучком — Ольга снялась в шоу "Дуэты" на канале "Россия-1". О своём участии она эмоционально рассказала в одном из постов.
Также 35-летняя исполнительница готовится к выходу нового альбома. Недавно она презентовала песню "Код любви". Артистка рассказала, что хотела создать уникальный трек с неповторимой идеей. "Всё гениальное просто. Я взяла порядковый номер буквы в алфавите и составила из цифр надпись "Я тебя люблю", — поделилась она.
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