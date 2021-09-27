Певица Слава утёрла нос Собчак, показав шикарную фигуру в купальнике, о которой все мечтают в 41 год
Ранее телеведущая обвинила артистку в отсутствии сексуальности, но та железно доказала, что всё у неё есть — спасибо удаче и генетике.
41-летняя певица Слава устроила поклонникам в "Инстаграме" настоящий праздник, когда опубликовала видео с Мальдив. На нём звезда предстала в стильном купальнике и похвасталась фигурой, которую скрывать под одеждой — настоящее преступление. Особенно запомнились фанатам пышные ягодицы, в натуральности которых певица попросила не сомневаться.
Видео © Instagram / nastya_slava
Чисто повезло! Спасибо маме, папе и матери природе! Всё по-честному, никакой пластики, всё богатство своё! Мамулечка ещё э-ге-ге💪 И никакого спортзала! А то вообще бы попан в кадр не залез
В ролике Слава передала привет Ксении Собчак, с которой у певицы возникла ссора. 41-летняя артистка ранее заметила, что Тимати и Собчак — самые несексуальные личности российского шоубиза. Разумеется, журналистка обиделась и в ответ заметила, что на месте Славы тему сексуальности она бы обходила. "Но, как говорится, кому арбуз, а кому — свиной хрящик. И вообще, считаю, что мы с Тиманом с годами только хорошеем", — подытожила Собчак в своём телеграм-канале.
Именно поэтому певица Слава и решила доказать, что обладает весомыми аргументами в споре с телеведущей. И, судя по восторженным комментариям коллег и фанатов, в этой битве победила именно она.
Даже бороться нет смысла! Красотка🙌❤️
Обожаю умытых девчонок!🤪 И-эххх, красотишшша!!!🔥
Королева!🔥
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