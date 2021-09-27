Певица Слава утёрла нос Собчак, показав шикарную фигуру в купальнике, о которой все мечтают в 41 год

Ранее телеведущая обвинила артистку в отсутствии сексуальности, но та железно доказала, что всё у неё есть — спасибо удаче и генетике.