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Певица Слава утёрла нос Собчак, показав шикарную фигуру в купальнике, о которой все мечтают в 41 год

Ранее телеведущая обвинила артистку в отсутствии сексуальности, но та железно доказала, что всё у неё есть — спасибо удаче и генетике.

27 сентября, 10:25

Фото © Instagram / nastya_slava

41-летняя певица Слава устроила поклонникам в "Инстаграме" настоящий праздник, когда опубликовала видео с Мальдив. На нём звезда предстала в стильном купальнике и похвасталась фигурой, которую скрывать под одеждой — настоящее преступление. Особенно запомнились фанатам пышные ягодицы, в натуральности которых певица попросила не сомневаться.

Видео © Instagram / nastya_slava

Чисто повезло! Спасибо маме, папе и матери природе! Всё по-честному, никакой пластики, всё богатство своё! Мамулечка ещё э-ге-ге💪 И никакого спортзала! А то вообще бы попан в кадр не залез

Слава

Фото © Instagram / nastya_slava

Фото © Instagram / nastya_slava

В ролике Слава передала привет Ксении Собчак, с которой у певицы возникла ссора. 41-летняя артистка ранее заметила, что Тимати и Собчак — самые несексуальные личности российского шоубиза. Разумеется, журналистка обиделась и в ответ заметила, что на месте Славы тему сексуальности она бы обходила. "Но, как говорится, кому арбуз, а кому — свиной хрящик. И вообще, считаю, что мы с Тиманом с годами только хорошеем", — подытожила Собчак в своём телеграм-канале.

Фото © Instagram / nastya_slava

Фото © Instagram / nastya_slava

Именно поэтому певица Слава и решила доказать, что обладает весомыми аргументами в споре с телеведущей. И, судя по восторженным комментариям коллег и фанатов, в этой битве победила именно она.

Даже бороться нет смысла! Красотка🙌❤️

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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