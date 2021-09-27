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Собчак хотела сострить в Instagram, но тут пришёл её бывший муж и выставил ведущую на посмешище

Актёр Максим Виторган не упустил возможности потроллить экс-возлюбленную.

27 сентября, 08:16

Фото © Instagram / xenia_sobchak, mvitorgan

Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме" список слов, помогающих определять людей, с которыми надо сразу прерывать общение, — "инфоцыган" и продавцов "магического коучинга". Подборка оказалась довольно объёмной: среди фраз — "я в потоке", "я в принятии", "вселенная дала" и т.д. Сама же Ксения иронично предстала на фото в образе гадалки с картами в руках.

Фото © Telegram / "Только никому"

Фото © Telegram / "Только никому"

Однако после того, как ведущая прошлась по персонам, употребляющим подобные фразы, в комментариях появился её бывший супруг Максим Виторган и высмеял саму Ксению. Актёр отметил, что во время брака Собчак нередко говорила те же слова.

Ксюш, ну, положим, "я вас услышал" — это что-то чиновничье, но "до мурашек"? "Я на детоксе"? "Просто побудь с этим"? "Давай стремиться друг к другу"? "Отпусти это"? "Я в принятии"? Это всё вошло в мой словарь вместе с тобой! Так ты мне впаривала магический коучинг?

Максим Виторган

Фото © Instagram / xenia_sobchak, mvitorgan

Фото © Instagram / xenia_sobchak, mvitorgan

Виторгана поддержали другие пользователи, которые решили, что артист вовремя расстался с супругой. "Максим, вовремя опомнились и вышли из потока", "Она просто в моменте была, даже сама не поняла", — смеялись они, отвечая на комментарий актёра.

С 2019 года Ксения Собчак, родившая сына от Виторгана, замужем за режиссёром Константином Богомоловым. На собственную свадьбу пара приехала на катафалке, а недавно ведущая написала, выложив фото с возлюбленным: "Пусть, как было написано на том катафалке, всё так и будет: "Пока смерть не разлучит нас!"

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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