63-летняя Мадонна превратила примерку в эротическое шоу, позируя перед камерой в одних чулках

63-летняя певица Мадонна в последнее время всё сильнее эпатирует публику, появляясь в откровенных и смелых образах. Однако в этот раз поп-дива превзошла саму себя и снялась в таком наряде, что проще было остаться голой. Звезда устроила примерку нового корсета для концерта, который выгодно смотрелся с чёрным бельём и колготками в крупную сетку. Однако, устав от этого процесса, певица сделала перерыв на съёмку.

Фото © Instagram / madonna

Мадонна отбросила корсет, оставшись перед фотографом лишь в белье. Звезда позировала на кровати, прикрывая голую грудь рукой или стикером, поражая подтянутой фигурой, которую каждый мечтал бы иметь в 63 года. "Примерка — это одна из форм пытки", — пожаловалась под фото поп-дива, но ей никто не поверил, ведь её снимки явно стоили всех неудобств.

Фото © Instagram / madonna

Вот это у тебя примерочка... suttonmceachronn

Если эта пытка настолько горячая, то можно и потерпеть! cicconna

Такие фото мне просто жизнь спасают! _lautarososaa

Фото © Instagram / madonna