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63-летняя Мадонна превратила примерку в эротическое шоу, позируя перед камерой в одних чулках

Певица устроила настоящую фотосессию для фанатов, рейтинг которой стремительно приблизился к 18+.

10 сентября, 15:27

Фото © Instagram / madonna

63-летняя певица Мадонна в последнее время всё сильнее эпатирует публику, появляясь в откровенных и смелых образах. Однако в этот раз поп-дива превзошла саму себя и снялась в таком наряде, что проще было остаться голой. Звезда устроила примерку нового корсета для концерта, который выгодно смотрелся с чёрным бельём и колготками в крупную сетку. Однако, устав от этого процесса, певица сделала перерыв на съёмку.

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

Мадонна отбросила корсет, оставшись перед фотографом лишь в белье. Звезда позировала на кровати, прикрывая голую грудь рукой или стикером, поражая подтянутой фигурой, которую каждый мечтал бы иметь в 63 года. "Примерка — это одна из форм пытки", — пожаловалась под фото поп-дива, но ей никто не поверил, ведь её снимки явно стоили всех неудобств.

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

Вот это у тебя примерочка...

suttonmceachronn

Если эта пытка настолько горячая, то можно и потерпеть!

cicconna

Такие фото мне просто жизнь спасают!

_lautarososaa

Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / madonna

На большую сцену певица вернулась в 2019 году — после десятилетнего перерыва, во время которого посвятила всю себя детям. Она представила новый альбом Madame X, ради которого радикально сменила имидж — с многодетной мамы на доминирующую и раскрепощённую женщину. С тех пор в инстаграме Мадонны стали появляться откровенные фото и видео, которые сперва шокировали подписчиков, а после вызвали восторг.

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Деми Мур показала, на что способна в 58 лет, и даже маленький купальник не смог её остановить

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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