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Жена Моргенштерна хотела высмеять тех, кто обвинил её в фотошопе, но этот кадр сдал её с потрохами

Милая внешность девушки привлекла 3,3 млн подписчиков, с которыми Дилара, как оказалось, не совсем честна.

27 сентября, 11:25

Фото © Instagram / influesii / sashagim28 (Саша Джим)

Недавно появился кадр со свадьбы рэпера Моргенштерна и его 21-летней возлюбленной Дилары, на котором она выглядела полнее, чем на своей странице и в аккаунте своего избранника. Девушку обвинили в фотошопе, но в ответ она решила высмеять пользователей.

Фото © Instagram / influesii

Фото © Instagram / influesii

Дилара в "Инстаграме" поделилась сториз визажиста, которая заявила, что в реальности супруга рэпера такая же красивая, как и на своих фото. Жена Моргенштерна иронично подписала: "Фотошоп!" Однако в Сети тут же завирусился кадр, где она снова предстала совсем в другом виде.

Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_, Telegram / "Светские хроники"

Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_, Telegram / "Светские хроники"

На фото девушка позировала в коротком чёрном платье с глубоким декольте и в туфлях на каблуках. Однако, несмотря на обувь, ноги Дилары не выглядели такими стройными и длинными, как на снимках в её аккаунте. Кроме того, у неё пропала талия и появились щёчки.

Фото © Instagram / influesii / sasha_polar, sashagim28 (Саша Джим)

Фото © Instagram / influesii / sasha_polar, sashagim28 (Саша Джим)

Пользователи остро отреагировали на заявление девушки, отметив, что фотошоп здесь очевиден, а отрицая его, Дилара выставляет себя не в лучшем свете. Но нашлись и те, кто вступился за избранницу музыканта, предположив, что просто попался неудачный кадр.

Она склонна к полноте. На фото длинноногая лань, а на видео ноги короче и толще. Ну и про бочки и животик тоже) И это не хейт. Просто зачем вообще что-то говорить по этому поводу, если ты реально фотошопишься, а тем более высмеивать)

А А

Плюсую, у неё талии почти нет😂😂😂 А себе на фото нарисовала

Солнце красит_тёплым

Фотошопить свои фото сейчас — абсолютно нормально, смиритесь, лол. Но и она неправа, когда говорит, что нет фотошопа

Мяу

А пока Дилара объясняется с пользователями и устраивает красивые фотосессии, её супруг похвастался в "Инстаграме" очередным начинанием. Рэпер открыл в столице свою бургерную Kaif Burger.

Появилось фото, как невеста Моргенштерна на самом деле выглядела на свадьбе, и разница впечатляет

Появилось фото, как невеста Моргенштерна на самом деле выглядела на свадьбе, и разница впечатляет

Делать деньги вот так: Самые постыдные выходки из биографии Моргенштерна, за которые его возненавидел весь мир

Делать деньги вот так: Самые постыдные выходки из биографии Моргенштерна, за которые его возненавидел весь мир

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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