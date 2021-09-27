Жена Моргенштерна хотела высмеять тех, кто обвинил её в фотошопе, но этот кадр сдал её с потрохами
Милая внешность девушки привлекла 3,3 млн подписчиков, с которыми Дилара, как оказалось, не совсем честна.
Фото © Instagram / influesii / sashagim28 (Саша Джим)
Недавно появился кадр со свадьбы рэпера Моргенштерна и его 21-летней возлюбленной Дилары, на котором она выглядела полнее, чем на своей странице и в аккаунте своего избранника. Девушку обвинили в фотошопе, но в ответ она решила высмеять пользователей.
Фото © Instagram / influesii
Дилара в "Инстаграме" поделилась сториз визажиста, которая заявила, что в реальности супруга рэпера такая же красивая, как и на своих фото. Жена Моргенштерна иронично подписала: "Фотошоп!" Однако в Сети тут же завирусился кадр, где она снова предстала совсем в другом виде.
Фото © Instagram / influesii / sashatsyganok_, Telegram / "Светские хроники"
На фото девушка позировала в коротком чёрном платье с глубоким декольте и в туфлях на каблуках. Однако, несмотря на обувь, ноги Дилары не выглядели такими стройными и длинными, как на снимках в её аккаунте. Кроме того, у неё пропала талия и появились щёчки.
Фото © Instagram / influesii / sasha_polar, sashagim28 (Саша Джим)
Пользователи остро отреагировали на заявление девушки, отметив, что фотошоп здесь очевиден, а отрицая его, Дилара выставляет себя не в лучшем свете. Но нашлись и те, кто вступился за избранницу музыканта, предположив, что просто попался неудачный кадр.
Она склонна к полноте. На фото длинноногая лань, а на видео ноги короче и толще. Ну и про бочки и животик тоже) И это не хейт. Просто зачем вообще что-то говорить по этому поводу, если ты реально фотошопишься, а тем более высмеивать)
Плюсую, у неё талии почти нет😂😂😂 А себе на фото нарисовала
Фотошопить свои фото сейчас — абсолютно нормально, смиритесь, лол. Но и она неправа, когда говорит, что нет фотошопа
А пока Дилара объясняется с пользователями и устраивает красивые фотосессии, её супруг похвастался в "Инстаграме" очередным начинанием. Рэпер открыл в столице свою бургерную Kaif Burger.
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