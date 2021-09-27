Банкир, потративший 6 млн на превращение в "рептилоида", ищет свою любовь после 12 лет одиночества

Когда-то Ричард Эрнандес из Техаса, США, был банкиром и выглядел совсем по-другому. Теперь ему 60, он официально сменил имя на Тиамат Легион Медуза, считает себя небинарной персоной и "настоящим рептилоидом", потратив на трансформацию тела $83,5 тыс. (≈ 6 млн руб.).

Тиамат украсил тело татуировками и пирсингом, вставил имплантаты в виде рогов, разрезал язык и отрезал уши. Также на очереди удаление гениталий. Любитель трансформаций считает, что завершит своё преображение к 2025 году. При этом, проведя 12 лет в одиночестве, он решил снова искать свою любовь.

Идеальным человеком для меня был бы тот, у кого нет татуировок и каких-либо модификаций, полная моя противоположность

К непростому выбору жизненного пути привело несколько факторов. У американца было тяжёлое детство, где он подвергался жестокому обращению. А в 1997 году ему поставили диагноз ВИЧ, и он решил полностью изменить свою человеческую сущность. Кроме того, ещё в 20 лет Ричарду приснился сон, в котором его кусали змеи, однако они не причинили ему вреда, а впрыснули свой яд, сделав сильнее. Тогда парень решил, что это знак, что он должен стать похожим на них, пишет Daily Mail.