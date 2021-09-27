Кассирша супермаркета прославилась благодаря невероятной красоте, о которой только и говорят в Сети
Девушка стала настоящей звездой соцсетей, однако продолжает трудиться на обычной работе — мама такой дочерью точно должна гордиться.
Фото © Instagram / victoriaevn. Скриншот © TikTok / elaine.victoria
Эта белокурая красавица с идеальным макияжем и соблазнительными формами выглядит словно модель и собирает миллионы просмотров в "Тиктоке", на который подписано более 530 тыс. человек. Однако свои самые популярные ролики Элейн Виктория снимает в магазине низких цен сети Aldi в Германии — именно там блондинка зарабатывает на жизнь, занимая должность кассира.
В рабочее время девушка старается найти минутку, чтобы записать очередное милое и весёлое видео, где танцует и синхронно двигает губами под музыку, словно произнося слова песен. Вдохновение приходит к Элейн и на кассе, и на складе, и в подсобке, которые становятся для неё лучшей съёмочной площадкой.
Видео © TikTok / elaine.victoria
Пользователи завалили девушку комплиментами и уже окрестили "самой горячей работницей супермаркета" и "мисс Aldi", пишет The Sun. При этом юзеры активно интересуются, в каком именно магазине работает красавица, чтобы полюбоваться на неё вживую. Поклонники готовы ради неё стоять в очереди часами и скупить даже ненужные товары.
Однако у некоторых возникли вопросы, как реагирует её начальство на подобный креатив на рабочем месте. И Элейн с горечью отметила, что после внезапно обрушившейся популярности ей запретили снимать видео на кассе.
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