Кассирша супермаркета прославилась благодаря невероятной красоте, о которой только и говорят в Сети

Эта белокурая красавица с идеальным макияжем и соблазнительными формами выглядит словно модель и собирает миллионы просмотров в "Тиктоке", на который подписано более 530 тыс. человек. Однако свои самые популярные ролики Элейн Виктория снимает в магазине низких цен сети Aldi в Германии — именно там блондинка зарабатывает на жизнь, занимая должность кассира.

Фото © Instagram / victoriaevn

В рабочее время девушка старается найти минутку, чтобы записать очередное милое и весёлое видео, где танцует и синхронно двигает губами под музыку, словно произнося слова песен. Вдохновение приходит к Элейн и на кассе, и на складе, и в подсобке, которые становятся для неё лучшей съёмочной площадкой.

Видео © TikTok / elaine.victoria

Пользователи завалили девушку комплиментами и уже окрестили "самой горячей работницей супермаркета" и "мисс Aldi", пишет The Sun. При этом юзеры активно интересуются, в каком именно магазине работает красавица, чтобы полюбоваться на неё вживую. Поклонники готовы ради неё стоять в очереди часами и скупить даже ненужные товары.

Фото © Instagram / victoriaevn