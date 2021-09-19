К волонтёрам попало "чудище" в шерстяном панцире, и только стрижка показала, насколько оно прекрасно
Бедное животное оказалось в ловушке из собственного шерстяного покрова, но добрые люди спасли от страшной участи малыша, который уже похитил их сердца.
Полицейские из Уэльса нашли на улице трёх собак и одну кошку и попросили о помощи спасательный центр Hope Rescue. Всем животным требовалось основательное лечение, но на одного пёсика было просто страшно смотреть.
Тельце пушистика было скрыто за скафандром из спутавшейся грязной шерсти, из-за чего сотрудники приюта сначала даже не смогли определить его породу. Безобразная копна закрывала малышу глаза, и ему постоянно приходилось закидывать голову вверх, чтобы хоть что-то разглядеть.
Волонтёрам потребовалось пять часов, чтобы состричь шерстяной панцирь, под которым оказался очаровательный комочек с бездонными выразительными глазками. И тогда уже стало понятно, что это ши-тцу, которому просто пришлось очень несладко.
Хвостатого, которому четыре года, назвали Шерлок. Ему ещё предстоит поправить здоровье, избавиться от блох и вылечить зубы. Затем преобразившемуся малышу подыщут любящую семью, рассказали сотрудники Hope Rescue в "Фейсбуке".
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