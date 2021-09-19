НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

К волонтёрам попало "чудище" в шерстяном панцире, и только стрижка показала, насколько оно прекрасно

Бедное животное оказалось в ловушке из собственного шерстяного покрова, но добрые люди спасли от страшной участи малыша, который уже похитил их сердца.

19 сентября, 08:00

Фото © Facebook / Hope Rescue

Полицейские из Уэльса нашли на улице трёх собак и одну кошку и попросили о помощи спасательный центр Hope Rescue. Всем животным требовалось основательное лечение, но на одного пёсика было просто страшно смотреть.

Фото © Facebook / Hope Rescue

Фото © Facebook / Hope Rescue

Тельце пушистика было скрыто за скафандром из спутавшейся грязной шерсти, из-за чего сотрудники приюта сначала даже не смогли определить его породу. Безобразная копна закрывала малышу глаза, и ему постоянно приходилось закидывать голову вверх, чтобы хоть что-то разглядеть.

Фото © Facebook / Hope Rescue

Фото © Facebook / Hope Rescue

Волонтёрам потребовалось пять часов, чтобы состричь шерстяной панцирь, под которым оказался очаровательный комочек с бездонными выразительными глазками. И тогда уже стало понятно, что это ши-тцу, которому просто пришлось очень несладко.

Фото © Facebook / Hope Rescue

Фото © Facebook / Hope Rescue

Хвостатого, которому четыре года, назвали Шерлок. Ему ещё предстоит поправить здоровье, избавиться от блох и вылечить зубы. Затем преобразившемуся малышу подыщут любящую семью, рассказали сотрудники Hope Rescue в "Фейсбуке".

Он чувствует себя намного лучше, и это просто самый милый мальчик

Hope Rescue

Девушка показала, каким оказался пёс под копной шерсти, заставив пользователей застыть от умиления

Девушка показала, каким оказался пёс под копной шерсти, заставив пользователей застыть от умиления

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Влюблённые смеялись до истерики, узнав, во что чайки превратили их романтическое видео на пляже

вчера в 08:00

Кинолог предупредил об опасности осенних листьев для собаки

вчера в 03:15

В АТОР назвали популярные направления для отдыха с семьёй осенью

сегодня в 09:10

Как теперь выглядят любимые актёры из "Деревни дураков", которых не узнать спустя 25 лет

сегодня в 09:00

В Москве явка на думских выборах с учётом онлайн-голосования превысила 36%

сегодня в 09:14

Новости партнеров

Layer 1