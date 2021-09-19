К волонтёрам попало "чудище" в шерстяном панцире, и только стрижка показала, насколько оно прекрасно

Бедное животное оказалось в ловушке из собственного шерстяного покрова, но добрые люди спасли от страшной участи малыша, который уже похитил их сердца.