В Twitter нашли настолько постыдные фото из клуба, что даже не верится, что ещё есть такие тусовки

На дворе уже давно не 2010-й, а культура "фотоотчётов" с вечеринок всё ещё существует. Это, конечно, очень смущает, но некоторые кадры, которые снимают в сомнительных заведениях, того стоят. Так, недавно в британском сегменте "Твиттера" завирусился пост с парой фотографий, сделанных накануне в одном клубе в Лестере. Смотреть без улыбки на эти шедевры невозможно.

Фото © Twitter / Lskiv_67

Пользователь "Твиттера" Lskiv_67 нашёл уморительные снимки в официальном сообществе клуба и понял, что просто не может не поделиться ими. Посмотрев на этот абсурд, юноша отметил: "Мне СРОЧНО нужно потусить в Mosh". Конечно, это ирония, ведь на кадры без слёз не взглянешь. На одной изображён подросток в обнимку с приятелем, которого он, возможно, увидел на этой вечеринке первый раз в жизни. Он улыбается, ещё не знает, что всё пиво, за которое он отдал карманные деньги, скоро будет на полу.

Второй снимок ещё лучше. В центре композиции — молодой человек со странными коричневыми пятнами на лице. Сначала даже непонятно, откуда они появились. Но стоит обратить внимание на спутницу юноши, как всё сразу встаёт на свои места. Должно быть, девушка нанесла автозагар прямо перед вечеринкой.

Фото © Twitter / Lskiv_67

Твит Lskiv_67 моментально стал вирусным. Всего за пару дней его оценило больше 30 тысяч человек. Фотографии ну просто умора, но комментарии под ними — ещё смешнее

Как человек, живущий в Лестере, я ответственно заявляю: если вам вдруг захотелось побывать в "Мош", поверьте, это вам не нужно пользователь Twitter