Бородина выложила фото с настолько одинаковыми подругами, что фанаты так и не поняли, кто из них кто
В комментариях подписчики поразились, насколько похожими оказались девушки на снимке — словно родные сёстры.
Известная 38-летняя телеведущая Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию, которую ей ещё долго будут припоминать. Инста-дива опубликовала на своей страничке совместное фото с подругами, отметив, какие они все красавицы. На снимке девушки сидели за столом в ресторане и улыбались фотографу, однако подписчики Ксении не оценили такую картину.
В сторону ведущей "Дома-2" часто летели упрёки в злоупотреблении фотошопом, что случилось и в этот раз. Вот только ситуацию ухудшила и любовь девушек к пластической хирургии и уколам красоты, которые их сделали буквально идентичными друг другу. "Все на одно лицо", "Не пойму, Бородина слева или справа", "Почему вы все так похожи", — не унимались подписчики в комментариях. Такая реакция разозлила звезду, о чем она сообщила в сториз.
Где тут одинаковые лица! У меня реально красивые подруги! Я ими горжусь! И не все мои девочки на фото, но каждую свою подругу я считаю красавицей!
Но скоро частым посиделкам с подругами придёт конец — телеведущая уже нашла новую любовь. После развода с Курбаном Омаровым Ксения устроила себе марафон вечеринок с друзьями, путешествуя от ресторана в ресторан. Однако теперь время и сердце инста-дивы больше не свободно, его занял ресторатор Эрик Авагян, который младше Ксении на девять лет.
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