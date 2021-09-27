Бородина выложила фото с настолько одинаковыми подругами, что фанаты так и не поняли, кто из них кто

Известная 38-летняя телеведущая Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию, которую ей ещё долго будут припоминать. Инста-дива опубликовала на своей страничке совместное фото с подругами, отметив, какие они все красавицы. На снимке девушки сидели за столом в ресторане и улыбались фотографу, однако подписчики Ксении не оценили такую картину.

Фото © Instagram / borodylia

В сторону ведущей "Дома-2" часто летели упрёки в злоупотреблении фотошопом, что случилось и в этот раз. Вот только ситуацию ухудшила и любовь девушек к пластической хирургии и уколам красоты, которые их сделали буквально идентичными друг другу. "Все на одно лицо", "Не пойму, Бородина слева или справа", "Почему вы все так похожи", — не унимались подписчики в комментариях. Такая реакция разозлила звезду, о чем она сообщила в сториз.

Фото © Instagram / borodylia

Где тут одинаковые лица! У меня реально красивые подруги! Я ими горжусь! И не все мои девочки на фото, но каждую свою подругу я считаю красавицей! Ксения Бородина

Фото © Instagram / borodylia