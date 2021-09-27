Аналитик оценил опасения Киева о возможной остановке транзита газа в Венгрию

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал слова главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, который выразил обеспокоенность из-за якобы возможности полной остановки транзита газа через Незалежную.

"Если "Газпром" заказывает какой-то объём, хочет прокачать через Украину в Венгрию или в какую-либо другую страну, а "Оператор ГТС Украины" этого не делает, значит, он нарушает контракт. Значит, он будет платить неустойку, либо это всё дойдёт до арбитража или, может быть, разрыва контракта", — сказал он в беседе с RT.

Специалист добавил, что оператор обязан качать туда, куда ему скажет качать заказчик, то есть "Газпром". Однако, подчеркнул Юшков, в данном случае в "ГТС Украины" забыли, что они оказывают коммерческие услуги, и "начали играть в политику, а также влезать в отношения других компаний".