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Таиланд разрешит привитым туристам въезд в Бангкок и ещё 9 провинций

Большой ряд послаблений ожидается в стране в течение оставшихся месяцев уходящего года.

27 сентября, 16:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Таиланда в течение ноября планируют разрешить въезд иностранных туристов в Бангкок и ещё девять провинций страны. Как сообщает Bangkok Post, правила пересечения границы будут аналогичны Пхукету, то есть при наличии прививки от коронавируса, одобренной ВОЗ. К счастью для россиян, на остров также был разрешён въезд привитым "Спутником V".

Ожидается, что туристам будут доступны лишь специальные зоны, а не вся территория провинций, в числе которых Краби и Пхангнга, Чиангмай, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, Бурирам, Ко Паям и другие. Если всё пройдёт гладко, то в декабре власти обещают открыть ещё 20 провинций, а с начала следующего года откроются и приграничные районы.

Власти Великобритании смягчат правила въезда из других стран, в их числе и Россия

Власти Великобритании смягчат правила въезда из других стран, в их числе и Россия

Как сообщает газета, с 29 сентября в стране будут сняты ограничения на работу развлекательных объектов в регионах, где наблюдалась наихудшая ситуация с распространением коронавируса. В остальных же провинциях с начала октября начнут открываться популярные туристические объекты. Кроме того, теперь для всех въезжающих в Таиланд будет сокращён срок обязательного карантина. Семь суток — для туристов с прививкой, 10 суток — для непривитых.

Ранее Лайф писал, что США могут запретить въезд на свою территорию людям, которые привиты вакциной "Спутник V" и другими российскими препаратами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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