Таиланд разрешит привитым туристам въезд в Бангкок и ещё 9 провинций

Власти Таиланда в течение ноября планируют разрешить въезд иностранных туристов в Бангкок и ещё девять провинций страны. Как сообщает Bangkok Post, правила пересечения границы будут аналогичны Пхукету, то есть при наличии прививки от коронавируса, одобренной ВОЗ. К счастью для россиян, на остров также был разрешён въезд привитым "Спутником V".

Ожидается, что туристам будут доступны лишь специальные зоны, а не вся территория провинций, в числе которых Краби и Пхангнга, Чиангмай, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, Бурирам, Ко Паям и другие. Если всё пройдёт гладко, то в декабре власти обещают открыть ещё 20 провинций, а с начала следующего года откроются и приграничные районы.