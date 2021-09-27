В рейтинге самых востребованных музыкантов Петербурга в период с июня по август 2021 года первое место занял основатель "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров. За три месяца певца упоминали в СМИ 6227 раз, пишет газета "Петербургский дневник" в своём совместном исследовании с компанией по мониторингу соцсетей "Медиалогия".

"Сергея Шнурова обсуждают, цитируют, поэтому у него самое большое количество упоминаний. При этом группы "Ленинград" уже нет, её создатель занимается семьёй, у него маленький ребёнок, и сам Шнуров говорит, что семейные ценности у него на первом месте", — прокомментировал популярность музыканта ведущий "Нашего радио" Валерий Жук.

Второе место заняла солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина — за это лето её обсудили в Сети 3654 раза, а третье место досталось создателю Little Big Илье Прусикину — артист собрал 3160 упоминаний. В рейтинг также попали Борис Гребенщиков, Елена Ваенга, Юрий Шевчук, Oxxxymiron, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, а также Светлана Сурганова.