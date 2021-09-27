В Минцифры объяснили решение о предустановке поисковика "Яндекса" на гаджеты
Там отметили, что в большинстве случаев по умолчанию на устройства установлен поисковик Google, что не совсем справедливо.
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В Минцифры заявили, что решение о предустановке поисковика "Яндекса" на гаджеты в России поможет выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов.
"Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис", — приводит ТАСС сообщение министерства.
В Минцифры подчеркнули, что пользователи гаджета смогут выбрать нужный поисковик из списка, который предлагает изготовитель устройства.
Ранее Лайф сообщал, что поисковик "Яндекса" начнут по умолчанию устанавливать на гаджеты для продажи в РФ. А на компьютерах и системных блоках с оперативной системой обязательным станет "Яндекс.Браузер".
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