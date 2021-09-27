В Минцифры объяснили решение о предустановке поисковика "Яндекса" на гаджеты

В Минцифры заявили, что решение о предустановке поисковика "Яндекса" на гаджеты в России поможет выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов.

"Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис", — приводит ТАСС сообщение министерства.

В Минцифры подчеркнули, что пользователи гаджета смогут выбрать нужный поисковик из списка, который предлагает изготовитель устройства.