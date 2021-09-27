Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что реакция Украины на российско-венгерское соглашение по поставке газа является вторжением во внутренние дела страны. В ходе пресс-конференции по итогам подписания соглашения он выразил недовольство из-за заявлений Киева.

"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды. Это наше дело, никакая другая страна не может на это влиять", — отметил глава МИД Венгрии.

Министр заявил о том, что государство делает всё, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это дело Будапешта и никакого отношения оно не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Сийярто отметил, что, когда он едет в Киев, не смотрит на то, кто был там раньше и что подписал. Министр добавил, что снабжение страны топливом — это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.