"Это наше дело!": В Венгрии резко осадили Украину из-за реакции на контракт с "Газпромом"
Там подчеркнули, что снабжение страны топливом — это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
Фото © РИА "Новости" / Максим Богодвид
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что реакция Украины на российско-венгерское соглашение по поставке газа является вторжением во внутренние дела страны. В ходе пресс-конференции по итогам подписания соглашения он выразил недовольство из-за заявлений Киева.
"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды. Это наше дело, никакая другая страна не может на это влиять", — отметил глава МИД Венгрии.
Министр заявил о том, что государство делает всё, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это дело Будапешта и никакого отношения оно не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Сийярто отметил, что, когда он едет в Киев, не смотрит на то, кто был там раньше и что подписал. Министр добавил, что снабжение страны топливом — это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
Ранее Лайф сообщал, что Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на поставку газа на 15 лет. Соглашение действует до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. В украинском МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной.
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