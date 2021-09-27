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Байдену публично сделали третью прививку от ковида

Первые две дозы вакцины он получил незадолго до своей инаугурации — в декабре 2020 года и январе 2021-го.

27 сентября, 17:55

Президент Соединённых Штатов Джо Байден получил третью (бустерную) прививку от нового коронавируса. Вакцинацию главы государства транслировали центральные телеканалы страны.

"Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65... Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу", — сказал перед уколом 78-летний глава Белого дома.

Две основные дозы вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech Байден получил незадолго до своей инаугурации — в декабре 2020 года и январе 2021-го. Американский лидер тогда сообщил об отсутствии у него каких-либо побочных эффектов после первой и второй прививки.

Власти США отказали Pfizer и BioNTech в праве предлагать бустерные дозы вакцин

Власти США отказали Pfizer и BioNTech в праве предлагать бустерные дозы вакцин

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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