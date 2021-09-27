Байдену публично сделали третью прививку от ковида
Первые две дозы вакцины он получил незадолго до своей инаугурации — в декабре 2020 года и январе 2021-го.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден получил третью (бустерную) прививку от нового коронавируса. Вакцинацию главы государства транслировали центральные телеканалы страны.
President Biden receives his Covid-19 booster shot https://t.co/LBaczi7BqU pic.twitter.com/DNAVtJjt2N— CNN Politics (@CNNPolitics) September 27, 2021
"Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65... Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу", — сказал перед уколом 78-летний глава Белого дома.
Две основные дозы вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech Байден получил незадолго до своей инаугурации — в декабре 2020 года и январе 2021-го. Американский лидер тогда сообщил об отсутствии у него каких-либо побочных эффектов после первой и второй прививки.
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