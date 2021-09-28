Футболист московского ЦСКА Максим Мухин признался, что не сильно расстроился из-за того, что не был вызван в сборную России. Как он рассказал порталу Sport24, он согласен с таким решением Валерия Карпина.

"Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе согласен с главным тренером", — отметил Мухин.

По мнению игрока, для дальнейшего попадания в национальную команду ему нужно делать больше результативных действий на поле и совершать больше отборов.