"Согласен с тренером": Футболист ЦСКА Мухин заявил, что не сильно расстроился из-за невызова в сборную России
Ранее национальная команда представила список из 26 игроков, которые будут готовиться к играм против Словакии и Словении.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Футболист московского ЦСКА Максим Мухин признался, что не сильно расстроился из-за того, что не был вызван в сборную России. Как он рассказал порталу Sport24, он согласен с таким решением Валерия Карпина.
"Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе согласен с главным тренером", — отметил Мухин.
По мнению игрока, для дальнейшего попадания в национальную команду ему нужно делать больше результативных действий на поле и совершать больше отборов.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России назвала окончательную заявку на матчи против Словакии и Словении. В неё вошло 22 полевых игрока и четыре вратаря. При этом Мухин был вызван в молодёжную сборную после того, как не попал в основную команду.
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