Глушаков и Агаларов в списке: Назван итоговый состав сборной России на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022
К матчам со Словакией и Словенией будут готовиться 26 футболистов. В финальный вариант состава не вошли восемь человек.
Фото © Twitter / TeamRussia
Официальный сайт РФС опубликовал итоговый состав сборной России по футболу на предстоящие матчи отбора чемпионата мира 2022 года.
Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией!#НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/wYnPg8vP6F— Сборная России (@TeamRussia) September 27, 2021
- Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив" Москва), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань), Андрей Лунёв ("Байер 04" Леверкузен), Матвей Сафонов ("Краснодар").
- Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).
- Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта" Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки").
- Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов ("Уфа").
Из расширенного списка выпали вратарь Станислав Крицюк, защитники Вячеслав Караваев и Станислав Магкеев, полузащитники Зелимхан Бакаев, Максим Мухин и Антон Зиньковский, а также нападающие Константин Тюкавин и Артём Дзюба.
В октябре сборная России проведёт два матча отбора ЧМ-2022. 8-го числа в Казани подопечные Валерия Карпина сыграют со Словакией, а 11-го в Мариборе сразятся со Словенией. После шести туров сборная России занимает второе место в группе H после команды Хорватии. При этом россияне имеют такое же количество очков (13), но уступают по разнице забитых и пропущенных мячей. Словакия идёт третьей с девятью очками, Словения — четвёртой с семью. На пятом и шестом месте Мальта и Кипр соответственно. Они набрали по четыре очка. Напомним, Россия уже играла со Словакией и Словенией в этом отборочном цикле. 27 марта в Сочи россияне под руководством Станислава Черчесова взяли верх над словенцами со счётом 2:1, а 30 марта в Трнаве с таким же результатом уступили словакам.
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