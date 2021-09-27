В октябре сборная России проведёт два матча отбора ЧМ-2022. 8-го числа в Казани подопечные Валерия Карпина сыграют со Словакией, а 11-го в Мариборе сразятся со Словенией. После шести туров сборная России занимает второе место в группе H после команды Хорватии. При этом россияне имеют такое же количество очков (13), но уступают по разнице забитых и пропущенных мячей. Словакия идёт третьей с девятью очками, Словения — четвёртой с семью. На пятом и шестом месте Мальта и Кипр соответственно. Они набрали по четыре очка. Напомним, Россия уже играла со Словакией и Словенией в этом отборочном цикле. 27 марта в Сочи россияне под руководством Станислава Черчесова взяли верх над словенцами со счётом 2:1, а 30 марта в Трнаве с таким же результатом уступили словакам.