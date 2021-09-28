Умер чемпион мира по футболу Роджер Хант

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Роджер Хант скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте "Ливерпуля", за который он провёл большую часть клубной карьеры.

"Ливерпуль" оплакивает кончину легендарного футболиста Роджера Ханта. Все наши мысли с семьёй и друзьями Роджера в это печальное и трудное время", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Хант выступал за "Ливерпуль" с 1958 по 1969 год. В составе клуба нападающий стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и трёх Суперкубков страны, а также финалистом Кубка кубков.

Футболист забил в составе "Ливерпуля" 285 голов в 492 матчах. До 1992 года он являлся лучшим бомбардиром в истории команды, пока его не опередил Иан Раш.