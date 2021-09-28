Российские гимнастки Арина и Дина Аверины вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Японии. Об этом РИА "Новости" рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

"Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе — сёстры Аверины, дай Бог им здоровья. В групповом упражнении не будут участвовать Анастасия Максимова и Анастасия Татарева, вместо них Карина Метелькова, Мария Толкачёва и Полина Орлова. Также в составе будут Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва", — отметила Винер-Усманова.