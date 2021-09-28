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Поход за золотом: Сёстры Аверины поедут на чемпионат мира по гимнастике в Японии

Турнир пройдёт с 27 по 31 октября. Участие в нём не примет чемпионка Олимпиады Линой Ашрам из Израиля.

28 сентября, 11:24

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Японии. Об этом РИА "Новости" рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

"Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе — сёстры Аверины, дай Бог им здоровья. В групповом упражнении не будут участвовать Анастасия Максимова и Анастасия Татарева, вместо них Карина Метелькова, Мария Толкачёва и Полина Орлова. Также в составе будут Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва", — отметила Винер-Усманова.

Хватило золота Олимпиады: Сборная Израиля по художественной гимнастике пропустит чемпионат мира в Японии

Хватило золота Олимпиады: Сборная Израиля по художественной гимнастике пропустит чемпионат мира в Японии

Напомним, турнир пройдёт в Японии с 27 по 31 октября. Участие в нём не примет сборная Израиля, в том числе и чемпионка Олимпиады Линой Ашрам.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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