Эксперты выяснили, во сколько россиянам этой осенью обойдётся ужин с тыквенным пирогом и глинтвейном

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" проанализировал цены на ингредиенты для самых популярных осенних блюд — тыквенного пирога и глинтвейна. Согласно исследованию, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, с каждым годом популярность блюд из тыквы в России только увеличивается — за счёт её низкой калорийности и содержания в ней витаминов.

Так, средняя стоимость ингредиентов для тыквенного пирога составит 748 рублей, причём самый дорогой из них — сливочное масло. Брикет весом 200 граммов обойдётся примерно в 250 рублей. Самые дешёвые составляющие пирога — это корица и ванилин, которые стоят всего 40 рублей.

Лучшим дополнением к десерту станет глинтвейн. Безалкогольная версия согревающего напитка на виноградном соке будет стоить около 1000 рублей. А вот алкогольная, на удивление, может обойтись в два раза дешевле, если купить бутылку красного вина и готовую смесь для приготовления коктейля — 571 рубль в среднем по России, где 489 рублей стоит красное полусладкое вино среднего ценового сегмента.

Традиционный же глинтвейн, приготовленный на красном полусладком вине в домашних условиях, будет стоить 1300 рублей. Итоговая цена обусловлена тем, что в состав входят апельсины, сахар и различные специи: корица, молотый имбирь, бадьян, гвоздика, мускатный орех и лимонная цедра. Таким образом, классический осенний ужин в кругу семьи обойдётся примерно в 2000 рублей.