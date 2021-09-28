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Ведущий "Умников и умниц" оценил решение о запуске телешоу "Учитель года"

Вяземский, однако, отметил, что это серьёзная и трудоёмкая работа, требующая времени на детальное обдумывание всех нюансов.

28 сентября, 11:13

Решение о создании телешоу "Учитель года России" положительно оценил бессменный ведущий "Умников и умниц" Юрий Вяземский, назвав это замечательной идеей. По его мнению, главное, чтобы проект был выполнен на соответствующем уровне.

"Если президент вверил, то надо сделать. Я считаю, что это совершенно замечательно. Главное, чтобы было выполнено указание на соответствующем уровне, чтобы это действительно помогло привлечению талантливых людей к педагогике и особенно к школьной педагогике. Как мне сказал один подводник после экскурсии на атомную подводную лодку, у нас с безопасностью всё очень хорошо. У нас две болевые точки, два уязвимых места в нашей безопасности: это образование и здравоохранение. А в общем, подводника нужно слушать", — сказал он в беседе с изданием "Газета.Ru".

Юрий Вяземский считает, что самое главное в образовании — это учитель. Чем больше хороших педагогов, тем безопаснее, так как именно преподаватель привлекает талантливых детей и их образовывает, а не система образования. Ведущий подчеркнул, что создание такого телешоу — это серьёзная и трудоёмкая работа, требующая времени на детальное обдумывание всех нюансов. Пока невозможно точно предположить, что будет в основе проекта "Учитель года".

Путин подписал поручение о запуске телешоу "Учитель года"

Путин подписал поручение о запуске телешоу "Учитель года"

К слову, ещё в марте 2021 года президент предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу, чтобы ещё больше возвысить работу педагогов. Тогда же Путин поддержал идею ввести новую номинацию в конкурсе "Учитель будущего" для того, чтобы в нём могли участвовать директора школ. Затем российский лидер неоднократно поднимал вопрос создания такого шоу на телевидении, чтобы повысить престиж профессии учителя и сделать её модной. К примеру, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования в августе этого года Путин предложил продумать формат всероссийского конкурса "Учитель года", чтобы он стал более зрелищным и популярным — например, как шоу "Форт Боярд".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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