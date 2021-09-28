Ведущий "Умников и умниц" оценил решение о запуске телешоу "Учитель года"

Решение о создании телешоу "Учитель года России" положительно оценил бессменный ведущий "Умников и умниц" Юрий Вяземский, назвав это замечательной идеей. По его мнению, главное, чтобы проект был выполнен на соответствующем уровне.

"Если президент вверил, то надо сделать. Я считаю, что это совершенно замечательно. Главное, чтобы было выполнено указание на соответствующем уровне, чтобы это действительно помогло привлечению талантливых людей к педагогике и особенно к школьной педагогике. Как мне сказал один подводник после экскурсии на атомную подводную лодку, у нас с безопасностью всё очень хорошо. У нас две болевые точки, два уязвимых места в нашей безопасности: это образование и здравоохранение. А в общем, подводника нужно слушать", — сказал он в беседе с изданием "Газета.Ru".

Юрий Вяземский считает, что самое главное в образовании — это учитель. Чем больше хороших педагогов, тем безопаснее, так как именно преподаватель привлекает талантливых детей и их образовывает, а не система образования. Ведущий подчеркнул, что создание такого телешоу — это серьёзная и трудоёмкая работа, требующая времени на детальное обдумывание всех нюансов. Пока невозможно точно предположить, что будет в основе проекта "Учитель года".