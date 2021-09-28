Украинский боксёр Александр Усик назвал "немножко больными" тех, кто критикует украинских спортсменов за фотографии с соперниками из России. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В ночь на воскресенье Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и завоевал принадлежавшие ему чемпионские пояса по версиям WBA(Super), WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Поединок состоялся на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспурс" в Лондоне.

"Это хайп. Люди сейчас заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Я понимаю, о чём вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей (которые критикуют украинских спортсменов за фото с россиянами. — Прим. Лайфа). Немножко больные, что тут сделать", — сказал Усик.