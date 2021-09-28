Странное решение: Сборную России по хоккею повезёт на Олимпиаду тренер без опыта ФХР "сменил коней" буквально на переправе, и теперь вместо Олега Знарка на главном старте четырёхлетия нашей командой будет управлять Алексей Жамнов. 28 сентября, 10:02 Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Главная информационная бомба сегодняшнего утра прогремела в мире хоккея. Главным тренером сборной России станет Алексей Жамнов. Прославленный в прошлом игрок, а ныне — неплохой функционер, который и в "Спартаке", и в национальной команде поработать успел. Теперь его ждёт самое ответственное назначение в жизни, однако простой обыватель не понимает: как же так? Ведь ещё пару дней назад на его месте был вроде бы Олег Знарок.

Главный тренер без должного опыта

Хронология последних дней такова: 24 сентября: президент ФХР Владислав Третьяк объявляет, что Олег Знарок повезёт команду на Олимпиаду в Пекин в качестве главного тренера. Чуть позже журналист Дмитрий Губерниев цитирует помощника президента РФ Игоря Левитина о том, что ещё ничего не решено.

27 сентября: Владислав Третьяк заявляет о том, что Знарок — не главный тренер, назначения ещё не было, и забирает свои слова назад.

28 сентября: главным тренером становится Алексей Жамнов.

Согласитесь, немного странное течение событий. Сначала Знарок вроде бы назначен, а потом оказывается, что нет. Более того, вместо него главным тренером становится Алексей Жамнов. Он и сам поиграть успел, причём очень неплохо, и на тренерском мостике побывал. Но всё не в статусе главного тренера. Это-то немного и смущает, ведь впереди Олимпийские игры, где нашей команде предстоит защищать завоёванный в Корее титул олимпийских чемпионов.

Сейчас странной кажется не только данное решение, но и вообще вся логика событий в ФХР. Нетрудно догадаться, что вопрос о наставнике олимпийской сборной вызвал немало споров внутри федерации, если менять решение пришлось буквально-таки на ходу.

"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги", — отметил президент ФХР Владислав Третьяк.

Спас золото в Пхёнчхане, провалился в "Спартаке"

Сегодня только ленивый не вспомнил, что именно благодаря Жамнову из Пхёнчхана наша сборная привезла золотую медаль, а не серебряную. В памятном финале Игр с Германией именно он оперативно отреагировал на ход событий и при счёте 3:2 предложил Олегу Знарку снять вратаря, заменив его Никитой Гусевым. Что было дальше, вы и так прекрасно знаете.

С другой стороны, у пары Знарок — Жамнов есть удивительный провал в московском "Спартаке", где и деньги были приличные, и состав более чем выдающийся. А победить в Кубке Гагарина или хотя бы пройти его первый раунд красно-белые никак не могли. В итоге Олег Знарок был вынужден покинуть "Спартак". С позором или нет, судить уже не нам.

В целом Жамнов прекрасно понимает, что такое тренерская скамейка. На ней он бывал и в "Спартаке", и в сборной России. Но одно дело — пост генерального менеджера, который у него уже был, а совсем другое — главный тренер. Именно с него будет самый серьёзный спрос, если у сборной России не получится ничего дельного в Пекине.

Роль Знарка и Брагина

Как говорится всё в том же релизе ФХР, в штаб Алексея Жамнова войдут Олег Знарок и Валерий Брагин в качестве консультантов. То есть на тренерском мостике мы их не увидим, но зато целый ряд своих дельных советов новому наставнику они дадут.

Другое дело, как на всё происходящее отреагирует тот же Олег Знарок. Ещё вчера он — главный тренер, а сегодня — просто консультант. Понятно, что такая цепочка событий будет не по нраву достаточно именитому специалисту. Правда, не исключено, что Знарок может отреагировать на это по-иному и взойти-таки на скамейку, где будет активно помогать Жамнову. И тогда у нашей сборной может получиться любопытный тандем. Однако возникает вопрос: а кто в нём на самом деле будет главный?

Компромисс

Есть ощущение, что назначение Жамнова — некий компромисс. Ибо непонятно, почему в ФХР так быстро отказались от своих слов трёхдневной давности. К тому же об этом же пишет целый ряд видных хоккейных обозревателей, которые уверяют, что Алексея Жамнова хотели видеть в сборной гораздо больше людей, нежели Олега Знарка.

Главное, на что сейчас будут обращать внимание, — как Жамнов договорится со звёздами НХЛ, чтобы те поехали на Олимпийские игры. Есть ощущение, что у него это может получиться гораздо легче и проще, чем у любого другого специалиста. При этом Жамнов может найти общий язык не только с признанными мастерами дела, но и с хоккеистами уровнем куда ниже и скромнее.

Безусловно, назначение Жамнова — спорное, но крайне интересное. Он уже, возможно, тренер не совсем молодой, но как функционер — достаточно видный. Единственное, что смущает — это то, что при всех плюсах и былых заслугах на первый план выходит только один факт: Алексей Жамнов никогда не был главным тренером, а значит, и соответствующим опытом он не обладает. И если бы впереди были только этапы Евротура да чемпионат мира, то это все как-то бы пережили. А тут Олимпиада. Впрочем, наблюдать за "красной машиной" теперь будет еще интереснее.

Авторы Шамиль Гаджиев