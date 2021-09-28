Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею и подчеркнул, что главное — не допустить, чтобы ситуация там стала хуже, чем в отечественном футболе.

"Катастрофа или не катастрофа, мы уже на Олимпиаде. И это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта и действительно любим главой государства. Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе", — отметил Песков.