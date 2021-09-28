"Главное, чтоб не стало хуже, чем в футболе": Песков прокомментировал назначение Жамнова главным тренером сборной России по хоккею
Ранее стало известно, что бывший генеральный менеджер "Спартака" повезёт национальную команду на Игры в Пекин.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею и подчеркнул, что главное — не допустить, чтобы ситуация там стала хуже, чем в отечественном футболе.
"Катастрофа или не катастрофа, мы уже на Олимпиаде. И это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта и действительно любим главой государства. Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе", — отметил Песков.
"Такой шанс бывает раз в жизни": Жамнов отреагировал на назначение главным тренером сборной России по хоккею
Ранее в ФХР рекомендовали назначить главным тренером сборной России бывшего генерального менеджера "Спартака" и олимпийского чемпиона игр 1992 года Алексея Жамнова.
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