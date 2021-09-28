"Сделали всё возможное": Президент "Лиона" рассказал о несостоявшемся трансфере футболиста "Зенита" Азмуна

В прошлом сезоне форвард получил звание лучшего футболиста чемпионата России.

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс рассказал, что клуб сделал всё возможное для трансфера нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает Sport.fr.



"Летом мы хорошо поработали над трансферами. Сделали всё возможное, чтобы усилить команду в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. В том числе мы сделали всё возможное для перехода Сердара Азмуна из "Зенита". Сейчас бы он нам очень пригодился, учитывая травмы целого ряда игроков нападения", — сказал Оляс.

Нынешним летом "Зенит" получил несколько предложений о покупке Азмуна от ведущих европейских клубов, но все их отклонил. По словам игрока, им интересовались "Лион", "Рома", "Байер" и "Тоттенхэм".

Азмун играет за "Зенит" с 2019 года. В его составе форвард стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал в России за казанский "Рубин" и "Ростов".