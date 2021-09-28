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Назначены судьи на матчи "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы

Обе российские команды в четверг, 30 сентября, проведут свои встречи в Италии.

28 сентября, 09:10
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Объявлены судьи, которые будут работать на матчах второго тура группового этапа Лиги Европы с участием московских "Спартака" и "Локомотива". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Красно-белые в четверг, 30 сентября, проведут выездной матч против "Наполи". Игра в Неаполе начнётся в 19:45 по московскому времени. Судить встречу будет словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. На линиях ему будут помогать Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервным судьёй назначили Петера Краловича. За систему VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт.

"Локомотив" в тот же день сыграет в Риме с местным "Лацио". Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Обслуживать матч будут английские судьи. Главным арбитром назначен Крейг Поусон, на линии ему будут помогать Ли Беттс и Иан Хассин. Резервным судьёй будет Питер Бэнкис, видеопомощником — Крис Кавана.

Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

В первом туре "Спартак" проиграл на своём поле польской "Легии" (0:1). "Локомотив" на последних минутах ушёл от домашнего поражения во встрече с французским "Марселем" (1:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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