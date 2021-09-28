ФХР рекомендовал назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова

Экспертный совет ФХР рекомендует назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею. Об этом говорится в сообщении федерации.

"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги", — отметил президент ФХР Владислав Третьяк.

При этом бывшие наставники национальной команды — Валерий Брагин и Олег Знарок — смогут войти в тренерский штаб Алексея Жамнова в качестве консультантов.