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ФХР рекомендовал назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова

В его штаб в качестве консультантов смогут войти бывшие наставники "Красной машины" Олег Знарок и Валерий Брагин.

28 сентября, 07:50
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Экспертный совет ФХР рекомендует назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею. Об этом говорится в сообщении федерации.

"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги", — отметил президент ФХР Владислав Третьяк.

При этом бывшие наставники национальной команды — Валерий Брагин и Олег Знарок — смогут войти в тренерский штаб Алексея Жамнова в качестве консультантов.

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Добавим, что Жамнов является Олимпийским чемпионом 1992 года, много лет играл в НХЛ в составе "Виннипег Джет", "Чикаго Блекхоукс", "Филадельфии Флайерз" и "Бостон Брюинз".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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