ФХР рекомендовал назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова
В его штаб в качестве консультантов смогут войти бывшие наставники "Красной машины" Олег Знарок и Валерий Брагин.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Экспертный совет ФХР рекомендует назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею. Об этом говорится в сообщении федерации.
"Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперёд. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги", — отметил президент ФХР Владислав Третьяк.
При этом бывшие наставники национальной команды — Валерий Брагин и Олег Знарок — смогут войти в тренерский штаб Алексея Жамнова в качестве консультантов.
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Добавим, что Жамнов является Олимпийским чемпионом 1992 года, много лет играл в НХЛ в составе "Виннипег Джет", "Чикаго Блекхоукс", "Филадельфии Флайерз" и "Бостон Брюинз".
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