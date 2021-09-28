УЕФА прекратил разбирательство в отношении клубов — основателей Суперлиги
Апелляционный орган союза объявил дело недействительным, как если бы оно никогда не открывалось.
Фото © UEFA.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов — учредителей Суперлиги: мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба организации.
Напомним, дело против клубов было возбуждено 25 мая после расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам. Такое решение было принято из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. 9 июня союз приостановил дисциплинарное производство.
"Система больше не работает": Президент "Наполи" призвал создать новый турнир вместо Лиги чемпионов и Лиги Европы
"После приостановки судебных разбирательств против "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" по делу, связанному с потенциальным нарушением правовой базы УЕФА в связи с так называемой Суперлигой, апелляционный орган УЕФА объявил разбирательство недействительным, как если бы дело никогда не открывалось", — указано в заявлении пресс-службы УЕФА.
Ранее испанский суд обязал УЕФА снять все санкции с "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а также не исключать их из розыгрыша еврокубков из-за их поддержки проекта Суперлиги.
Напомним, летом стало известно о новом проекте — Европейской футбольной суперлиге. Поначалу его поддержало 12 клубов, однако впоследствии девять из них отказались и в проекте осталось лишь три. УЕФА возбудил против них дисциплинарные дела, в ответ клубы обратились в суд ЕС из-за нарушений правил конкуренции.
Футбол. Интересное по теме
Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на матчи со Словакией и Словенией
вчера в 21:05
Глушаков и Агаларов в списке: Назван итоговый состав сборной России на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022
вчера в 19:47
Березуцкий уже в пятёрке: ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" благодаря голу, забитому пятой точкой
вчера в 17:55
Комментариев: 0