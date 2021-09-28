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УЕФА прекратил разбирательство в отношении клубов — основателей Суперлиги

Апелляционный орган союза объявил дело недействительным, как если бы оно никогда не открывалось.

27 сентября, 23:20
<p>Фото © <a href="https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/026b-12a6f0f457d3-576d37ed3761-1000--%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%BA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA.com</a></p>

Фото © UEFA.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов — учредителей Суперлиги: мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, дело против клубов было возбуждено 25 мая после расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам. Такое решение было принято из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. 9 июня союз приостановил дисциплинарное производство.

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"После приостановки судебных разбирательств против "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" по делу, связанному с потенциальным нарушением правовой базы УЕФА в связи с так называемой Суперлигой, апелляционный орган УЕФА объявил разбирательство недействительным, как если бы дело никогда не открывалось", — указано в заявлении пресс-службы УЕФА.

Ранее испанский суд обязал УЕФА снять все санкции с "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а также не исключать их из розыгрыша еврокубков из-за их поддержки проекта Суперлиги.

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Напомним, летом стало известно о новом проекте — Европейской футбольной суперлиге. Поначалу его поддержало 12 клубов, однако впоследствии девять из них отказались и в проекте осталось лишь три. УЕФА возбудил против них дисциплинарные дела, в ответ клубы обратились в суд ЕС из-за нарушений правил конкуренции.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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