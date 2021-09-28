УЕФА прекратил разбирательство в отношении клубов — основателей Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов — учредителей Суперлиги: мадридского "Реала", "Барселоны" и туринского "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, дело против клубов было возбуждено 25 мая после расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам. Такое решение было принято из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. 9 июня союз приостановил дисциплинарное производство.

"После приостановки судебных разбирательств против "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" по делу, связанному с потенциальным нарушением правовой базы УЕФА в связи с так называемой Суперлигой, апелляционный орган УЕФА объявил разбирательство недействительным, как если бы дело никогда не открывалось", — указано в заявлении пресс-службы УЕФА.

Ранее испанский суд обязал УЕФА снять все санкции с "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а также не исключать их из розыгрыша еврокубков из-за их поддержки проекта Суперлиги.