Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на матчи со Словакией и Словенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоговый состав национальной команды на матчи отбора чемпионата мира 2022 года против Словакии и Словении.

"Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков", — приводятся слова Карпина на сайте РФС.

По словам тренера, также учитывался и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста. Кроме того, ещё возможны изменения, так как до начала сбора пройдут матчи национальных чемпионатов и игры Еврокубков.

В свою очередь тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в итоговый вариант не был включён голкипер "Зенита" Станислав Крицюк.

"На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в "Зенит". Опять новый клуб, опять новый коллектив", — подчеркнул Кафанов.

Тренер отметил, что игры на два фронта - чемпионат и еврокубки — немалый стресс для вратаря. Если ещё добавить вызов в сборную, это может негативно сказаться на психологическом состоянии спортсмена. "Стас это подтвердил в разговоре со мной", заключил Кафанов.