Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на матчи со Словакией и Словенией
Тренер допустил, что ещё будут изменения, так как до начала сбора пройдут матчи национальных чемпионатов и игры Еврокубков.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоговый состав национальной команды на матчи отбора чемпионата мира 2022 года против Словакии и Словении.
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"Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков", — приводятся слова Карпина на сайте РФС.
По словам тренера, также учитывался и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста. Кроме того, ещё возможны изменения, так как до начала сбора пройдут матчи национальных чемпионатов и игры Еврокубков.
В свою очередь тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в итоговый вариант не был включён голкипер "Зенита" Станислав Крицюк.
"На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в "Зенит". Опять новый клуб, опять новый коллектив", — подчеркнул Кафанов.
Тренер отметил, что игры на два фронта - чемпионат и еврокубки — немалый стресс для вратаря. Если ещё добавить вызов в сборную, это может негативно сказаться на психологическом состоянии спортсмена. "Стас это подтвердил в разговоре со мной", заключил Кафанов.
В октябре сборная России проведёт два матча отбора ЧМ-2022. 8-го числа в Казани подопечные Валерия Карпина сыграют со Словакией, а 11-го в Мариборе сразятся со Словенией. После шести туров сборная России занимает второе место в группе H после команды Хорватии. При этом россияне имеют такое же количество очков (13), но уступают по разнице забитых и пропущенных мячей. Словакия идёт третьей с девятью очками, Словения — четвёртой с семью. На пятом и шестом месте Мальта и Кипр соответственно. Они набрали по четыре очка. Напомним, Россия уже играла со Словакией и Словенией в этом отборочном цикле. 27 марта в Сочи россияне под руководством Станислава Черчесова взяли верх над словенцами со счётом 2:1, а 30 марта в Трнаве с таким же результатом уступили словакам.
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