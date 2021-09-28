"Такой шанс бывает раз в жизни": Жамнов отреагировал на назначение главным тренером сборной России по хоккею
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк говорил, что на Олимпиаде в Пекине командой будет руководить Олег Знарок.
Фото © ФХР
Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что шанс возглавить национальную команду выпадает раз в жизни и он не мог отказаться от этой возможности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Во вторник Экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова наставником сборной России. На Олимпиаде в Пекине в его штаб в качестве консультантов войдут Олег Знарок и Валерий Брагин, ранее возглавлявшие команду.
"Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я всё прекрасно понимаю. Перед тем как принять это решение, я всё взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться. Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа", — заявил Жамнов.
По словам 50-летнего специалиста, который ранее никогда не работал главным тренером, в ближайшее время он предоставит кандидатов в тренерский штаб. 12 октября список должен быть утверждён на совещании в ФХР. После этого начнётся полноценная подготовка к Олимпиаде.
На прошлой неделе Третьяк объявил, что Олег Знарок будет руководить сборной России на Играх 2022 года в Пекине. Позднее он опроверг свои слова, отметив, что решение ещё не принято.
"Никому ничего не объявляли": Третьяк опроверг свои слова о назначении Знарка тренером сборной России по хоккею
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
Хоккей. Интересное по теме
ФХР рекомендовал назначить главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова
сегодня в 07:50
И они ещё хотят Олимпиаду: В украинском спорте разразился очередной расистский скандал
вчера в 17:56
"Никому ничего не объявляли": Третьяк опроверг свои слова о назначении Знарка тренером сборной России по хоккею
вчера в 13:53
Комментариев: 0