"Он большой и сильный": Защитник "Мальмё" оценил игру Дзюбы перед матчем в Лиге чемпионов
Встреча состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.
Фото © ФК "Зенит"
Защитник шведского "Мальмё" Мартин Ульссон считает форварда "Зенита" Артёма Дзюбу техничным игроком, умеющим хорошо играть в верховой борьбе. Об этом сообщает Expressen.
"Зенит" и "Мальмё" в среду, 29 сентября, проведут матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.
"Он большой, сильный и хорошо играет головой. Помню, когда мы встречались со сборной России, у нас с ним было много единоборств. При высоком росте у Дзюбы очень хорошая техника. Будет тяжело, но у нас ещё есть три сильных полузащитника. Надеюсь, мы сможем оказать ему достойное сопротивление", — сказал Ульссон.
В октябре 2020 года защитник в составе национальной сборной принимал участие в товарищеском матче против российской национальной команды. Состоявшаяся в Москве встреча завершилась победой футболистов из Скандинавии со счётом 2:1.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил лондонскому "Челси" (0:1). "Мальмё" на своём поле был разгромлен туринским "Ювентусом" (0:3).
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