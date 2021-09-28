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Регион
Опубликовано 28 сентября 2021, 08:28

"Он большой и сильный": Защитник "Мальмё" оценил игру Дзюбы перед матчем в Лиге чемпионов

Фото © ФК "Зенит"

Фото © ФК "Зенит"

Игра в Санкт-Петербурге пройдёт 29 сентября, старт — в 19:45 по московскому времени.

Защитник шведского "Мальмё" Мартин Ульссон считает форварда "Зенита" Артёма Дзюбу техничным игроком, умеющим хорошо играть в верховой борьбе. Об этом сообщает Expressen.

"Зенит" и "Мальмё" в среду, 29 сентября, проведут матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

"Он большой, сильный и хорошо играет головой. Помню, когда мы встречались со сборной России, у нас с ним было много единоборств. При высоком росте у Дзюбы очень хорошая техника. Будет тяжело, но у нас ещё есть три сильных полузащитника. Надеюсь, мы сможем оказать ему достойное сопротивление", — сказал Ульссон.

Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов
Бригада арбитров из Греции обслужит матч между "Зенитом" и "Мальмё" в Лиге чемпионов

В октябре 2020 года защитник в составе национальной сборной принимал участие в товарищеском матче против российской национальной команды. Состоявшаяся в Москве встреча завершилась победой футболистов из Скандинавии со счётом 2:1.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил лондонскому "Челси" (0:1). "Мальмё" на своём поле был разгромлен туринским "Ювентусом" (0:3).

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Роман Фейгин
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