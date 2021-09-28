"Он большой и сильный": Защитник "Мальмё" оценил игру Дзюбы перед матчем в Лиге чемпионов

"Он большой, сильный и хорошо играет головой. Помню, когда мы встречались со сборной России, у нас с ним было много единоборств. При высоком росте у Дзюбы очень хорошая техника. Будет тяжело, но у нас ещё есть три сильных полузащитника. Надеюсь, мы сможем оказать ему достойное сопротивление", — сказал Ульссон.