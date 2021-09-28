"Он большой и сильный": Защитник "Мальмё" оценил игру Дзюбы перед матчем в Лиге чемпионов

Игра в Санкт-Петербурге пройдёт 29 сентября, старт — в 19:45 по московскому времени.

Защитник шведского "Мальмё" Мартин Ульссон считает форварда "Зенита" Артёма Дзюбу техничным игроком, умеющим хорошо играть в верховой борьбе. Об этом сообщает Expressen.

"Зенит" и "Мальмё" в среду, 29 сентября, проведут матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

"Он большой, сильный и хорошо играет головой. Помню, когда мы встречались со сборной России, у нас с ним было много единоборств. При высоком росте у Дзюбы очень хорошая техника. Будет тяжело, но у нас ещё есть три сильных полузащитника. Надеюсь, мы сможем оказать ему достойное сопротивление", — сказал Ульссон.

В октябре 2020 года защитник в составе национальной сборной принимал участие в товарищеском матче против российской национальной команды. Состоявшаяся в Москве встреча завершилась победой футболистов из Скандинавии со счётом 2:1.