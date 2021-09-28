"У всех есть шанс сыграть": Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Мальмё" в Лиге чемпионов

Встреча пройдёт в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена". Начало игры — в 19:45 по московскому времени.