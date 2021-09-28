"У всех есть шанс сыграть": Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Мальмё" в Лиге чемпионов
Встреча пройдёт в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена". Начало игры — в 19:45 по московскому времени.
Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского "Мальмё" готовятся все футболисты команды, кроме травмированных Магомеда Оздоева и Вячеслава Караваева. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
Оздоев получил травму в июле в матче первого тура РПЛ против подмосковных "Химок", ему диагностировали растяжение связок коленного сустава. Караваев в начале сентября вернулся с повреждением из расположения сборной России.
"К матчу против "Мальмё" готовятся все, кроме Оздоева и Караваева. У всех есть шанс сыграть. Подумаем, кто насколько сможет помочь команде. Ловрен много пропустил, но он готовится к игре, посмотрим, сможет ли он сыграть", — заявил Семак.
Матч "Зенита" и "Мальмё" состоится в среду, 29 сентября, на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил лондонскому "Челси" (0:1). "Мальмё" на своём поле был разгромлен туринским "Ювентусом" (0:3).
Футбол. Интересное по теме
"Сделали всё возможное": Президент "Лиона" рассказал о несостоявшемся трансфере футболиста "Зенита" Азмуна
сегодня в 09:35
Назначены судьи на матчи "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы
сегодня в 09:10
"Он большой и сильный": Защитник "Мальмё" оценил игру Дзюбы перед матчем в Лиге чемпионов
сегодня в 08:28
Комментариев: 0