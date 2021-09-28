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"У всех есть шанс сыграть": Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Мальмё" в Лиге чемпионов

Встреча пройдёт в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена". Начало игры — в 19:45 по московскому времени.

28 сентября, 10:00
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского "Мальмё" готовятся все футболисты команды, кроме травмированных Магомеда Оздоева и Вячеслава Караваева. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Оздоев получил травму в июле в матче первого тура РПЛ против подмосковных "Химок", ему диагностировали растяжение связок коленного сустава. Караваев в начале сентября вернулся с повреждением из расположения сборной России.

"К матчу против "Мальмё" готовятся все, кроме Оздоева и Караваева. У всех есть шанс сыграть. Подумаем, кто насколько сможет помочь команде. Ловрен много пропустил, но он готовится к игре, посмотрим, сможет ли он сыграть", заявил Семак.

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Матч "Зенита" и "Мальмё" состоится в среду, 29 сентября, на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил лондонскому "Челси" (0:1). "Мальмё" на своём поле был разгромлен туринским "Ювентусом" (0:3).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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