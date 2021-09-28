В состав "молодёжки" вошли Мухин и Тюкавин, которых Карпин не включил в окончательный состав сборной
8 октября команда сыграет дома с Северной Ирландией, а 12 октября встретится на выезде с Литвой.
Максим Мухин. Фото © РФС
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов назвал список игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам квалификации чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщает РФС.
- Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо", Москва).
- Защитники: Никита Кармаев ("Кубань"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичёв ("Урал"), Данил Степанов ("Арсенал", Тула), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Даниил Корнюшин ("Краснодар"), Леон Классен ("Тироль", Австрия).
- Полузащитники: Константин Марадишвили ("Локомотив"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Даниил Хлусевич ("Арсенал", Тула), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер ("Ростов").
- Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Владислав Яковлев (ЦСКА).
Тюкавин и Мухин ранее вошли в расширенный состав главной сборной страны. В окончательный состав национальной команды, который был опубликован накануне, они не попали.
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8 октября команда сыграет на "Арене Химки" с Северной Ирландией. 12 октября встретится на выезде с Литвой. Встреча состоится в городе Алитусе на стадионе с одноимённым названием.
Заезд молодёжной сборной на базу УТЦ "Новогорск" начнётся 2 октября. 10-го числа команда вылетит в Вильнюс. Обратно в Москву футболисты вернутся сразу после встречи с Литвой.
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