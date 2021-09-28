В состав "молодёжки" вошли Мухин и Тюкавин, которых Карпин не включил в окончательный состав сборной

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов назвал список игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам квалификации чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщает РФС.

Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо", Москва).

Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо", Москва). Защитники: Никита Кармаев ("Кубань"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичёв ("Урал"), Данил Степанов ("Арсенал", Тула), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Даниил Корнюшин ("Краснодар"), Леон Классен ("Тироль", Австрия).

Никита Кармаев ("Кубань"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичёв ("Урал"), Данил Степанов ("Арсенал", Тула), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Даниил Корнюшин ("Краснодар"), Леон Классен ("Тироль", Австрия). Полузащитники: Константин Марадишвили ("Локомотив"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Даниил Хлусевич ("Арсенал", Тула), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер ("Ростов").

Константин Марадишвили ("Локомотив"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Даниил Хлусевич ("Арсенал", Тула), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер ("Ростов"). Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Владислав Яковлев (ЦСКА).

Тюкавин и Мухин ранее вошли в расширенный состав главной сборной страны. В окончательный состав национальной команды, который был опубликован накануне, они не попали.

8 октября команда сыграет на "Арене Химки" с Северной Ирландией. 12 октября встретится на выезде с Литвой. Встреча состоится в городе Алитусе на стадионе с одноимённым названием.