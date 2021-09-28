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В Брянской области раскрыли жестокое убийство 17-летней давности

Как выяснилось, подозреваемый избил местную жительницу стеклянной банкой и задушил.

28 сентября, 11:05
<p>Фото © СУ СКР по Брянской области</p>

Фото © СУ СКР по Брянской области

Следователи СУ СКР по Брянской области раскрыли убийство, которое произошло в посёлке Супонево в 2004 году. Там в одном из домов нашли тело 80-летней местной жительницы, но, несмотря на все криминалистические экспертизы и другие следственные действия, на тот момент по горячим следам преступника задержать не удалось.

По данным ведомства, позднее следователи повторно проанализировали вещественные доказательства, содержащие значимую генетическую и другую информацию. В частности, среди них были окурки, найденные на месте преступления. В итоге был установлен 51-летний подозреваемый, который во время расследования отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение других преступлений.

Его нашли и допросили. По данным следствия, мужчина по фотографии опознал погибшую и выяснилось, что в ноябре 2004 года обвиняемый пришёл в дом к женщине и хотел купить у неё спиртное. Она отказала, и тогда он несколько раз ударил её стеклянной банкой в голову и туловище. Когда та упала, подозреваемый задушил её и скрылся через задний двор дома.

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А ранее Лайф рассказывал, что мать и двух её сыновей-близнецов нашли убитыми в сгоревшей квартире на Урале. Также в Москве 16-летний подросток-наркоман, вернувшись с трёхнедельного принудительного лечения, в порыве гнева расправился с родителями кухонным ножом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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