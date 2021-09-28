В Брянской области раскрыли жестокое убийство 17-летней давности

Следователи СУ СКР по Брянской области раскрыли убийство, которое произошло в посёлке Супонево в 2004 году. Там в одном из домов нашли тело 80-летней местной жительницы, но, несмотря на все криминалистические экспертизы и другие следственные действия, на тот момент по горячим следам преступника задержать не удалось.

По данным ведомства, позднее следователи повторно проанализировали вещественные доказательства, содержащие значимую генетическую и другую информацию. В частности, среди них были окурки, найденные на месте преступления. В итоге был установлен 51-летний подозреваемый, который во время расследования отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение других преступлений.