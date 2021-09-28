"Красавец": Больной раком Юдашкин опубликовал новое фото и восхитил подписчиков
В комментариях поклонники пожелали модельеру здоровья и долгих лет жизни.
Фото © Instagram / vyudashkin
Болеющий раком модельер Валентин Юдашкин поделился с обеспокоенными за его здоровье подписчиками свежей фотографией в своём Instagram. Подписчики тут же стали восхищаться его стилем и оставлять многочисленные признания в любви.
"Как ваше здоровье? Мы вас очень любим, поправляйтесь!", "Здоровья вам", "Долгих лет жизни!", "Здоровья, радости, вдохновения!", "Красавец", "Восхищаемся вашими работами! Волшебство!" — приводит комментарии фолловеров кутюрье портал "Дни.ру".
Об онкологическом заболевании Юдашника стало известно около пяти лет назад. Тогда у модельера выявили рак почки, который стал очагом для распространения метастазов. Родственники кутюрье спокойно восприняли известие о его болезни, а он сам продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается поддержкой здоровья. По последней информации, после лечения болезнь вошла в стадию ремиссии. Однако недавно Юдашкин переболел ещё и коронавирусом, благо болезнь он перенес в лёгкой форме из-за своевременной вакцинации. Поклонники сильно забеспокоились за модельера из-за таких "подарков" судьбы.
Ранее Лайф писал о том, что Валентин Юдашкин сделал заявление о преемнике. Модельер хотел найти человека, уважающего дом моды и всё, что создал Юдашкин.
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