Болеющий раком модельер Валентин Юдашкин поделился с обеспокоенными за его здоровье подписчиками свежей фотографией в своём Instagram . Подписчики тут же стали восхищаться его стилем и оставлять многочисленные признания в любви.

Об онкологическом заболевании Юдашника стало известно около пяти лет назад. Тогда у модельера выявили рак почки, который стал очагом для распространения метастазов. Родственники кутюрье спокойно восприняли известие о его болезни, а он сам продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается поддержкой здоровья. По последней информации, после лечения болезнь вошла в стадию ремиссии. Однако недавно Юдашкин переболел ещё и коронавирусом, благо болезнь он перенес в лёгкой форме из-за своевременной вакцинации. Поклонники сильно забеспокоились за модельера из-за таких "подарков" судьбы.