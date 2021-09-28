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"Красавец": Больной раком Юдашкин опубликовал новое фото и восхитил подписчиков

В комментариях поклонники пожелали модельеру здоровья и долгих лет жизни.

28 сентября, 11:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/vyudashkin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vyudashkin</a></p>

Фото © Instagram / vyudashkin

Болеющий раком модельер Валентин Юдашкин поделился с обеспокоенными за его здоровье подписчиками свежей фотографией в своём Instagram. Подписчики тут же стали восхищаться его стилем и оставлять многочисленные признания в любви.

"Как ваше здоровье? Мы вас очень любим, поправляйтесь!", "Здоровья вам", "Долгих лет жизни!", "Здоровья, радости, вдохновения!", "Красавец", "Восхищаемся вашими работами! Волшебство!" приводит комментарии фолловеров кутюрье портал "Дни.ру".

Об онкологическом заболевании Юдашника стало известно около пяти лет назад. Тогда у модельера выявили рак почки, который стал очагом для распространения метастазов. Родственники кутюрье спокойно восприняли известие о его болезни, а он сам продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается поддержкой здоровья. По последней информации, после лечения болезнь вошла в стадию ремиссии. Однако недавно Юдашкин переболел ещё и коронавирусом, благо болезнь он перенес в лёгкой форме из-за своевременной вакцинации. Поклонники сильно забеспокоились за модельера из-за таких "подарков" судьбы.

Ранее Лайф писал о том, что Валентин Юдашкин сделал заявление о преемнике. Модельер хотел найти человека, уважающего дом моды и всё, что создал Юдашкин.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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