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Врач рассказал, что нужно есть во время и после коронавируса

Он предупредил, что люди часто теряют вес в период болезни, но переживать не стоит, все килограммы после выздоровления вернутся.

28 сентября, 10:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россиянам, заразившимся коронавирусом, нужно питаться сбалансированно. Это поможет ослабленному организму быстрее восстановиться, рассказал Лайфу врач-диетолог Александр Андреев.

Он объяснил, что во время болезни организм направляет все силы на борьбу с инфекцией, поэтому усложнять ему работу не стоит. В этот период рекомендуется пить полстакана тёплой воды каждый час, отказаться от жареных и острых блюд, фастуда и употреблять только лёгкую для усвоения пищу: молочные продукты, варёное куриное мясо и куриный бульон.

При этом сразу после болезни налегать на высококалорийную пищу нельзя, нужно отказываться от диеты постепенно, помня о том, что организм ещё ослаблен. Врач посоветовал включать в рацион телятину, рыбу, печень, яйца и маложирные кисломолочные продукты, а также употреблять больше овощей и фруктов, особенно красных перцев и яблок. Андреев предупредил, что люди часто теряют вес во время болезни и переживать из-за этого не стоит, все килограммы после выздоровления вернутся.

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Ранее диетолог призвала отказаться от пяти продуктов, сокращающих жизнь. По словам врача, отдавать предпочтение следует еде с минимальной обработкой.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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