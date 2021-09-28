Песков: КПРФ имеет право подавать судебные иски по итогам выборов
Пресс-секретарь президента ответил на вопрос, считают ли в администрации главы государства такие судебные процессы нежелательными.
Фото © Kremlin.ru
КПРФ имеет право подавать судебные иски по итогам прошедших выборов. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, считают ли в администрации главы государства такие иски нежелательными, он ответил: "Здесь неважно, как считают [в Кремле], важно — это по закону или не по закону".
"Это право тех, кто хочет это делать, право предусмотрено законом", — указал представитель Кремля.
При этом Песков признался, что пока не располагает информацией о том, что коммунистам что-то препятствует в подаче исков.
"Мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают, я просто не знаю деталей, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, что КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг, который состоялся в прошлую субботу. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом.
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