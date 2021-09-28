Песков: КПРФ имеет право подавать судебные иски по итогам выборов

КПРФ имеет право подавать судебные иски по итогам прошедших выборов. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, считают ли в администрации главы государства такие иски нежелательными, он ответил: "Здесь неважно, как считают [в Кремле], важно — это по закону или не по закону".

"Это право тех, кто хочет это делать, право предусмотрено законом", — указал представитель Кремля.

При этом Песков признался, что пока не располагает информацией о том, что коммунистам что-то препятствует в подаче исков.

"Мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают, я просто не знаю деталей, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", — объяснил представитель Кремля.