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"Профессия полицейского — призвание для сильных духом": Глава МВД вручил награды обезвредившим пермского стрелка сотрудникам ДПС

Младший лейтенант Калинин удостоен ордена Мужества, а его коллега старший лейтенант Макаров — медали "За отличие в охране общественного порядка".

28 сентября, 10:16
<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-otlichivshimsya-sotrudnikam-permskogo-polka-dor/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Медиа</a></p>

Фото © МВД Медиа

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награды старшему лейтенанту Владимиру Макарову и младшему лейтенанту полиции Константину Калинину за обезвреживание пермского стрелка и организацию эвакуации учащихся университета в Перми. Об этом сообщило "МВД Медиа".

Макаров досрочно получил специальное звание "капитан полиции" и медаль "За отличие в охране общественного порядка", а обезвредивший стрелка Калинин — звание "лейтенант полиции" и орден Мужества.

"Нет сомнений, что нашим коллегам помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года в патрульно-постовой службе задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Четыре месяца назад перевёлся в Госавтоинспекцию. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет", — отметил Колокольцев.

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Министр от лица всех сотрудников МВД выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. По словам Колокольцева, поступок Калинина и Макарова в экстремальной ситуации, сопряжённой с риском для жизни ситуации, продемонстрировал то, что "профессия полицейского — это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей".

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Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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