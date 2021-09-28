Глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награды старшему лейтенанту Владимиру Макарову и младшему лейтенанту полиции Константину Калинину за обезвреживание пермского стрелка и организацию эвакуации учащихся университета в Перми. Об этом сообщило "МВД Медиа".

Макаров досрочно получил специальное звание "капитан полиции" и медаль "За отличие в охране общественного порядка", а обезвредивший стрелка Калинин — звание "лейтенант полиции" и орден Мужества.

"Нет сомнений, что нашим коллегам помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года в патрульно-постовой службе задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Четыре месяца назад перевёлся в Госавтоинспекцию. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет", — отметил Колокольцев.