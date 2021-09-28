"Профессия полицейского — призвание для сильных духом": Глава МВД вручил награды обезвредившим пермского стрелка сотрудникам ДПС
Младший лейтенант Калинин удостоен ордена Мужества, а его коллега старший лейтенант Макаров — медали "За отличие в охране общественного порядка".
Фото © МВД Медиа
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награды старшему лейтенанту Владимиру Макарову и младшему лейтенанту полиции Константину Калинину за обезвреживание пермского стрелка и организацию эвакуации учащихся университета в Перми. Об этом сообщило "МВД Медиа".
Макаров досрочно получил специальное звание "капитан полиции" и медаль "За отличие в охране общественного порядка", а обезвредивший стрелка Калинин — звание "лейтенант полиции" и орден Мужества.
"Нет сомнений, что нашим коллегам помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года в патрульно-постовой службе задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Четыре месяца назад перевёлся в Госавтоинспекцию. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет", — отметил Колокольцев.
Министр от лица всех сотрудников МВД выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. По словам Колокольцева, поступок Калинина и Макарова в экстремальной ситуации, сопряжённой с риском для жизни ситуации, продемонстрировал то, что "профессия полицейского — это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей".
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
Комментариев: 0