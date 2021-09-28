Песков: "Газпром" близок к историческому рекорду по объёмам экспорта газа в ЕС

Компания "Газпром" выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, а также при необходимости готова увеличить объёмы экспорта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объёмам поставок природного газа европейским потребителям. "Газпром" полностью, даже с допустимым превышением, осуществляет выполнение всех своих обязательств", — сказал Песков.

По его словам, сегодня госкорпорация работает на максимум, но при этом готова рассматривать новые, в том числе и долгосрочные контракты, чтобы обеспечивать природным газом европейских потребителей в условиях растущего спроса.