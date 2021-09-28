Песков: "Газпром" близок к историческому рекорду по объёмам экспорта газа в ЕС
По его словам, госкорпорация готова обеспечить топливом европейских потребителей в условиях растущего спроса.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Компания "Газпром" выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, а также при необходимости готова увеличить объёмы экспорта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объёмам поставок природного газа европейским потребителям. "Газпром" полностью, даже с допустимым превышением, осуществляет выполнение всех своих обязательств", — сказал Песков.
По его словам, сегодня госкорпорация работает на максимум, но при этом готова рассматривать новые, в том числе и долгосрочные контракты, чтобы обеспечивать природным газом европейских потребителей в условиях растущего спроса.
Ранее Лайф писал, что Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Как и ожидалось, Киев критически высказался об этом контракте, после чего украинский МИД вызвал к себе венгерского посла.
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