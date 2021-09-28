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Песков: "Газпром" близок к историческому рекорду по объёмам экспорта газа в ЕС

По его словам, госкорпорация готова обеспечить топливом европейских потребителей в условиях растущего спроса.

28 сентября, 10:07
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Компания "Газпром" выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, а также при необходимости готова увеличить объёмы экспорта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объёмам поставок природного газа европейским потребителям. "Газпром" полностью, даже с допустимым превышением, осуществляет выполнение всех своих обязательств", — сказал Песков.

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По его словам, сегодня госкорпорация работает на максимум, но при этом готова рассматривать новые, в том числе и долгосрочные контракты, чтобы обеспечивать природным газом европейских потребителей в условиях растущего спроса.

Ранее Лайф писал, что Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Как и ожидалось, Киев критически высказался об этом контракте, после чего украинский МИД вызвал к себе венгерского посла.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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