Песков заявил, что Россия не использует газ для наказания Украины
По его словам, все операции с топливом производятся исключительно в интересах страны и для увеличения благосостояния граждан.
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Москва никогда не использовала и не собирается использовать газ в качестве инструмента для наказания кого бы то ни было, включая Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не является ли контракт на поставку топлива Венгрии в обход Незалежной попыткой оказать на неё давление.
"Нет, это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать", — сказал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия использует газ исключительно на коммерческой основе — в интересах страны и народа для увеличения благосостояния своих граждан.
"В Европе их не боятся": Пушков высмеял угрозы "бедной" Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"
Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Позже глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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