Песков заявил, что Россия не использует газ для наказания Украины

Москва никогда не использовала и не собирается использовать газ в качестве инструмента для наказания кого бы то ни было, включая Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не является ли контракт на поставку топлива Венгрии в обход Незалежной попыткой оказать на неё давление.