Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1000
Стоимость топлива начала рекордный рост в августе, и уже 15 сентября был побит предыдущий рекорд — $900 за тысячу кубометров.
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Цена на газ в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Общий рост цены на топливо с начала дня уже превысил 11%.
Напомним, цена на газ начала рекордный рост в августе, и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября — впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
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